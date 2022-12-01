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Армія РФ за минулу добу 20 разів обстріляла Донецьку область

01 грудня 2022, 12:57

Армія РФ за минулу добу 20 разів обстріляла Донецьку область

Правоохоронці задокументували наслідки 20 російських обстрілів території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.

Атаковані окупантами 8 населених пунктів регіону. Протягом доби армія Росії обстріляла міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Вугледар, смт Велика Новосілка, Північне, село Времівка.

Російська армія обстрілювала регіон з авіації, РСЗВ «Град» та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівлю.

«Під щільним артилерійським вогнем перебував Бахмут. Ворог шість разів обстріляв місто, поранив цивільних. Руйнувань зазнали приватний будинок та інфраструктура», - розповіли правоохоронці.

Також було зафіксовано авіаудар по місту Вугледар та селу Времівка, зазначається, що інформація про жертв та поранених не надходила. «Градами» окупанти обстріляли Авдіївку та селище Велика Новосілка. За попередніми даними правоохоронців, люди не постраждали.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 137 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 630 осіб, серед них 4752 – діти, 1918 – люди з інвалідністю.

Раніше у прес-службі Луганської обласної військової адміністрації повідомили, що російські окупанти будують лінію оборони поблизу Сватового.

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