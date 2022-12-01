МИД Украины призывает ЕС остановить российскую ракетную промышленность

МИД Украины призвал Европейский союз остановить ракетную промышленность России. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Сегодня министр проводит встречу в Лодзе с Жозепом Боррелем



«Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь и подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны в частности бить по российской ракетной промышленности: она должна быть остановлена», - написал Кулеба в Twitter.

Ранее журналисты Reuters со ссылкой на информацию Пентагона сообщили, что США заключили контракт на $1,2 миллиарда с компанией Raytheon на закупку шести комплексов ПВО NASAMS для Украины.