МЗС України закликає ЄС зупинити російську ракетну промисловість

МЗС України закликає Європейський союз зупинити ракетну промисловість Росії. Таку заяву зробив голова МЗС Дмитро Кулеба.



Сьогодні міністр проводить зустріч у Лодзі із Жозепом Боррелем.



«Я подякував ЄС за постійну оборонну допомогу та наголосив, що наступні санкції ЄС мають зокрема бити по російській ракетній промисловості: вона має бути зупинена», - написав Кулеба у Twitter.

Раніше журналісти Reuters з посиланням на інформацію Пентагону повідомили, що США уклали контракт на $1,2 мільярда з компанією Raytheon на закупівлю шести комплексів ППО NASAMS для України.