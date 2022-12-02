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«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще семь ранены

02 декабря 2022, 08:28

«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще семь ранены

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения. Об этом заявили в штабе «территтриальной обороны» группировки «ДНР».

Утверждается, что повреждены 28 домостроений и 13 объектов гражданской инфраструктуры. 

Как сообщалось ранее, вчера утром центр оккупированного Донецка утром попал под обстрел. Как сообщают местные жители - прямым попаданием снаряда поврежден многоквартирный дом на бульваре Шевченко, есть «прилет» в гостиницу Ramada.

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