«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще семь ранены

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения. Об этом заявили в штабе «территтриальной обороны» группировки «ДНР».



Утверждается, что повреждены 28 домостроений и 13 объектов гражданской инфраструктуры.



Как сообщалось ранее, вчера утром центр оккупированного Донецка утром попал под обстрел. Как сообщают местные жители - прямым попаданием снаряда поврежден многоквартирный дом на бульваре Шевченко, есть «прилет» в гостиницу Ramada.