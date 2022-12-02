«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще семеро поранені

Минулої доби на окупованій території Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».

Стверджується, що пошкоджено 28 домобудівель та 13 об'єктів цивільної інфраструктури.



Як повідомлялося раніше, вчора вранці центр окупованого Донецька зранку потрапив під обстріл. Як повідомляють місцеві жителі - прямим попаданням снаряда пошкоджено багатоквартирний будинок на бульварі Шевченка, є «приліт» у готель Ramada. Троє людей отримали поранення.