Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по энергообъекту в Запорожье

Запорожье. Фото: ОВА

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Старух.



«Целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. В результате загорелся пожар. По имеющимся данным, жертв нет. Пожар оперативно потушили наши спасатели», — отметил Старух.

Позже он добавил, что оккупанты также обстреляли село в одной из громад Запорожского района.



«В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы. К счастью, люди уцелели. Разбираем завалы. Начинаем разрабатывать проект нового, более комфортного строения», — заявил глава области.