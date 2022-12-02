Окупанти вночі завдали ракетного удару по енергооб'єкту у Запоріжжі

Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок зайнялася пожежа. За наявними даними, жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники», — зазначив Старух.

Пізніше він додав, що окупанти також обстріляли село в одній із громад Запорізького району.



«Внаслідок влучення майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходилися всі необхідні місцевим мешканцям служби. На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Починаємо розробляти проєкт нової, більш комфортної будови», — заявив очільник області.