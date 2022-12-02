Кириленко сообщил о «прилетах» в Часов Яре и Константиновке

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью российские силы вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Часовоярской громады. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть многочисленные повреждения частных и многоквартирных домов… На Горловском направлении зафиксирован "прилет" в центр Часов Яра — повреждены крыша и окна дома. Также громко было в окрестностях Торецкой и Соледарской громад», — проинформировал глава ОВА.



Он добавил, что оккупанты также обстреляли Константиновку: повреждены три админздания и два трехэтажных дома.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей.