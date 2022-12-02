В Донецкой области в результате обстрелов ранены шесть человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, четыре человека пострадали в Бахмуте и два — в Курахово.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1235 мирных жителей. 2671 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



