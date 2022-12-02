Кириленко повідомив про «прильоти» у Часів Ярі та Костянтинівці

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі російські сили вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Часовоярської громади. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку під обстріл потрапили Курахове та Берестки. На щастя, обійшлося без постраждалих, але є численні пошкодження приватних та багатоквартирних будинків… На Горлівському напрямку зафіксовано "приліт" у центр Часів Яру — пошкоджено дах та вікна будинку. Також гучно було на околицях Торецької та Соледарської громад», — поінформував очільник ОВА.



Він додав, що окупанти також обстріляли Костянтинівку: пошкоджено три адмінбудівлі та два триповерхові будинки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів.