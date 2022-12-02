«ЛНР»: В Белокуракинском районе горела школа, эвакуировали 51 человека

В оккупированном селе Алексеевка Белокуракинского района произошел пожар в школе. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».



Пожар на первом этаже в двухэтажном здании школы начался 1 декабря днем — в гардеробе загорелась одежда. Задымление увидел учитель, сообщил о нем директору и охраннику. После этого здание обесточили и эвакуировали детей.



«Из школы организованно вывели 34 учащихся (плюс два воспитанника из детсадовской группы) и 17 сотрудников. Никто не пострадал», — сообщили в «МЧС».



Там добавили, что пожар ликвидировали до приезда сотрудников «МЧС».



«Предполагаемая причина загорания — занесение постороннего источника огня неустановленным лицом», — заявили в «ведомстве».