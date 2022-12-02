«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу

В окупованому селі Олексіївка Білокуракинського району сталася пожежа у школі. Про це повідомляє так зване «МНС ЛНР».



Пожежа на першому поверсі у двоповерховій будівлі школи розпочалася 1 грудня вдень — у гардеробі спалахнув одяг. Задимлення побачив учитель, повідомив про нього директора та охоронця. Після цього будівлю знеструмили та евакуювали дітей.



«Зі школи організовано вивели 34 учні (плюс два вихованці з дитсадкової групи) та 17 співробітників. Ніхто не постраждав», — повідомили у «МНС».



Там додали, що пожежу ліквідували до приїзду працівників «МНС».



«Можлива причина загоряння — занесення стороннього джерела вогню невстановленою особою», — заявили у «відомстві».