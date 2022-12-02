Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

За сутки оккупанты разрушили 25 гражданских объектов Донецкой области

02 декабря 2022, 11:32

За сутки оккупанты разрушили 25 гражданских объектов Донецкой области

Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Донецкой области 23 раза. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Армией РФ атакованы 13 населенных пунктов региона. Обстреляны города Константиновка, Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Архангельское, Дружба, Времевка, Карловка, Мемрик, Клещиевка, Максимилиановка.

Оккупанты обстреливали Донецкую область ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», ракетами и артиллерией.

Разрушены и повреждены за сутки 25 гражданских объектов – 10 жилых домов, гимназия, техникум, металлургический завод, ТЭС, теплосеть, здание неработающего предприятия, хозяйственные постройки, автомобили.

Правоохранители рассказали, что ракетами и артиллерией оккупанты обстреляли Курахово. Разрушены объекты критической инфраструктуры, техникум, 5 многоквартирных домов и автомобили. 

«Под массированным огнем остается Бахмут. Россияне совершили по городу три артиллерийских обстрела, убили и ранили гражданских жителей», - сообщили полицейские.

Также, по данным правоохранителей, зафиксированы три удара с ЗРК С-300 по городу Константиновка. Снаряды войск РФ попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 700 человек, среди них 4764 – дети, 1922 – люди с инвалидностью.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что удары украинской артиллерии по составам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов у российских оккупантов. По оценке военных, российская армия оказалась не готова к длительной войне, оккупанты обороняются, не имея возможности наступать.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе
Организации
полиция Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:41
«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну
12:37
В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко
12:24
Оккупанты объявили «эвакуацию» маломобильных жителей из Каховки 
11:35
«ЛНР»: В Белокуракинском районе горела школа, эвакуировали 51 человека
10:40
В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые
08:37
В Донецке показали последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур
08:28
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще семь ранены
23:00
Главные события в оккупации 1 декабря
22:39
Пушилин говорит, что не может регулировать цены на недвижимость и автомобили в Донецке
16:22
«ДНР»: В Горловке погибла женщина
15:50
В Луганской области увеличилось количество российских дезертиров — ВСУ
15:15
В «Укрэнерго» показали, как сейчас выглядит Кременская подстанция
11:21
Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые
10:36
Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками — Федоров
10:34
В котельных некому работать: Сотрудников теплосети в Донецке массово отправляют на фронт
все новости
14:41
«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну
14:32
В Днепре прозвучал взрыв, в ряде областей — воздушная тревога
13:53
Армия РФ отправила в Черное море корабли с 12 ракетами «Калибр»
13:37
Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы — МИД
13:16
СБУ уведомила о подозрении митрополита из окружения московского патриарха Кирилла
12:50
Как сегодня выглядит аэропорт «Херсон»
12:37
В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко
12:24
Оккупанты объявили «эвакуацию» маломобильных жителей из Каховки 
12:18
Наев проверил готовность подразделений ПВО, защищающих небо над Киевом
11:35
«ЛНР»: В Белокуракинском районе горела школа, эвакуировали 51 человека
11:32
За сутки оккупанты разрушили 25 гражданских объектов Донецкой области
11:14
За сутки на Херсонщине в ходе обстрелов погибли три человека, еще семь ранены
10:40
В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые
10:27
Армия РФ оказалась не готова к длительной войне — минобороны Великобритании
10:26
В России разбился истребитель МиГ-31
все новости
ВИДЕО
В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые
02 декабря, 10:40
В Донецке показали последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур
02 декабря, 08:37
Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые
01 декабря, 11:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама