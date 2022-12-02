За сутки оккупанты разрушили 25 гражданских объектов Донецкой области

Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Донецкой области 23 раза. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Армией РФ атакованы 13 населенных пунктов региона. Обстреляны города Константиновка, Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Архангельское, Дружба, Времевка, Карловка, Мемрик, Клещиевка, Максимилиановка.

Оккупанты обстреливали Донецкую область ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», ракетами и артиллерией.

Разрушены и повреждены за сутки 25 гражданских объектов – 10 жилых домов, гимназия, техникум, металлургический завод, ТЭС, теплосеть, здание неработающего предприятия, хозяйственные постройки, автомобили.

Правоохранители рассказали, что ракетами и артиллерией оккупанты обстреляли Курахово. Разрушены объекты критической инфраструктуры, техникум, 5 многоквартирных домов и автомобили.

«Под массированным огнем остается Бахмут. Россияне совершили по городу три артиллерийских обстрела, убили и ранили гражданских жителей», - сообщили полицейские.

Также, по данным правоохранителей, зафиксированы три удара с ЗРК С-300 по городу Константиновка. Снаряды войск РФ попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 700 человек, среди них 4764 – дети, 1922 – люди с инвалидностью.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что удары украинской артиллерии по составам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов у российских оккупантов. По оценке военных, российская армия оказалась не готова к длительной войне, оккупанты обороняются, не имея возможности наступать.