За добу окупанти зруйнували 25 цивільних обʼєктів Донецької області

Російські окупанти за минулу добу вдарили по Донецькій області 23 рази. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Армією РФ атаковано 13 населених пунктів регіону. Обстріляно міста Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, смт Велика Новосілка, села Архангельське, Дружба, Времівка, Карлівка, Мемрик, Кліщіївка, Максимільянівка.

Окупанти обстрілювали Донецьку область ЗРК «С-300», РЗСВ «Град», «Смерч», ракетами та артилерією.

Зруйновано та пошкоджено за добу 25 цивільних об'єктів – 10 житлових будинків, гімназію, технікум, металургійний завод, ТЕС, тепломережу, будівлю непрацюючого підприємства, господарські будівлі, автомобілі.

Правоохоронці розповіли, що ракетами та артилерією окупанти обстріляли Курахове. Зруйновано об'єкти критичної інфраструктури, технікум, 5 багатоквартирних будинків та автомобілі.

«Під масованим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійських обстріли, вбили та поранили цивільних мешканців», - повідомили поліцейські.

Також, за даними правоохоронців, зафіксовано три удари із ЗРК С-300 по місту Костянтинівка. Снаряди військ РФ поцілили у інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 78 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 700 осіб, серед них 4764 – діти, 1922 – люди з інвалідністю.

Раніше в Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів у російських окупантів. За оцінкою військових, російська армія виявилася не готовою до тривалої війни, окупанти обороняються, не маючи можливості наступати.