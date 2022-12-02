Армия РФ оказалась не готова к длительной войне — минобороны Великобритании

Удары украинской артиллерии по составам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов у российских оккупантов. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.



По оценке военных, российская армия оказалась не готова к длительной войне, оккупанты обороняются, не имея возможности наступать.

«Дефицит боеприпасов в России является, вероятно, одним из главных факторов, ныне ограничивающих потенциал России восстановить эффективные, широкомасштабные наступательные наземные операции. По всей вероятности, эта угроза побудила российских логистов перенести узлы поставок, с пунктами перевалки по железной дороге, далее на юг и восток», – рассказали военные Великобритании.

Российским логистическим подразделениям, по оценке военных, придется выполнять трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного транспорта на автомобильный. Кроме того сообщается, что дороги, которые планирует использовать армия РФ, будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.

Ранее стало известно, что из Бурятии на захваченную российскими войсками часть Донецкой области направляются шаманы с юртами для поднятия духа оккупантов РФ.