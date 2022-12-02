Армия РФ отправила в Черное море корабли с 12 ракетами «Калибр»

Российские войска вывели много кораблей в Черное море, оснащенных 12 ракетами типа «Калибр». Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что это «жалкие попытки продемонстрировать росиянами, что у них все хорошо». «Картинка красивая, а толку с гулькин…», — подчеркнул Ким.
Также он написал, что оккупантами были отправлены на взлет три самолета Ту-95.
О ракетоносителях в Черном море написал и журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что из Севастополя вышел ракетный катер «Молния», фрегат «Адмирал Эссен» с 8 «Калибрами», малый противолодочный корабль проекта 1124, подлодка проекта 636.3, большой десантный корабль проекта 1171 «Орск», большой десантный корабль проекта 775.
«Кораблей много, впрочем ракет на них всего 12», — подчеркнул Цаплиенко.
Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что РФ приостановила массовые ракетные удары по Украине, так как сейчас она сосредоточена на накапливании ракет, изучении будущих целей обстрела и проведении дополнительной разведки.
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