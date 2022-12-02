Армия РФ отправила в Черное море корабли с 12 ракетами «Калибр»

Российские войска вывели много кораблей в Черное море, оснащенных 12 ракетами типа «Калибр». Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



Он отметил, что это «жалкие попытки продемонстрировать росиянами, что у них все хорошо». «Картинка красивая, а толку с гулькин…», — подчеркнул Ким.



Также он написал, что оккупантами были отправлены на взлет три самолета Ту-95.



О ракетоносителях в Черном море написал и журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что из Севастополя вышел ракетный катер «Молния», фрегат «Адмирал Эссен» с 8 «Калибрами», малый противолодочный корабль проекта 1124, подлодка проекта 636.3, большой десантный корабль проекта 1171 «Орск», большой десантный корабль проекта 775.

«Кораблей много, впрочем ракет на них всего 12», — подчеркнул Цаплиенко.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что РФ приостановила массовые ракетные удары по Украине, так как сейчас она сосредоточена на накапливании ракет, изучении будущих целей обстрела и проведении дополнительной разведки.

Смотрите также: