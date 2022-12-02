Армія РФ відправила у Чорне море кораблі з 12 ракетами «Калібр»

Російські війська вивели багато кораблів у Чорне море, оснащених 12 ракетами «Калібр». Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що це «жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре». «Картинка гарна, а користі з гулькин…», — додав Кім.



Також він написав, що окупантами були відправлені на зліт три російські літаки Ту-95.



Про ракетоносії у Чорному морі написав і журналіст Андрій Цаплієнко. Він уточнив, що з Севастополя вийшов ракетний катер «Молнія», фрегат «Адмірал Ессен» з 8 «Калібрами», малий протичовновий корабель проекту 1124, підводний човен проекту 636.3, великий десантний корабель проекту 1171 «Орськ», великий десантний корабель проекту 775.

«Кораблів багато, втім ракет на них всього 12», — написав Цаплієнко.

Раніше представник ГУР Вадим Скибицький повідомив, що РФ призупинила масові ракетні удари по Україні, оскільки зараз вона зосереджена на накопиченні ракет, вивченні майбутніх цілей обстрілу та проведенні додаткової розвідки.

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