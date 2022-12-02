Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ відправила у Чорне море кораблі з 12 ракетами «Калібр»

02 грудня 2022, 13:53

Армія РФ відправила у Чорне море кораблі з 12 ракетами «Калібр»

Російські війська вивели багато кораблів у Чорне море, оснащених 12 ракетами «Калібр». Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що це «жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре». «Картинка гарна, а користі з гулькин…», — додав Кім.

Також він написав, що окупантами були відправлені на зліт три російські літаки Ту-95.

Про ракетоносії у Чорному морі написав і журналіст Андрій Цаплієнко. Він уточнив, що з Севастополя вийшов ракетний катер «Молнія», фрегат «Адмірал Ессен» з 8 «Калібрами», малий протичовновий корабель проекту 1124, підводний човен проекту 636.3, великий десантний корабель проекту 1171 «Орськ», великий десантний корабель проекту 775.

«Кораблів багато, втім ракет на них всього 12», — написав Цаплієнко.

Раніше представник ГУР Вадим Скибицький повідомив, що РФ призупинила масові ракетні удари по Україні, оскільки зараз вона зосереджена на накопиченні ракет, вивченні майбутніх цілей обстрілу та проведенні додаткової розвідки.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Миколаївська область Чорне море
Інше
Війна ракетний удар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
15:53
У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»
15:21
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Мелітополя — Федоров
14:41
«ДНР» повідомила, коли у магазинах перестануть приймати гривню
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені
08:37
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
08:28
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще семеро поранені
23:00
Головні події в окупації 1 грудня
22:39
Пушилін каже, що не може регулювати ціни на нерухомість та автомобілі у Донецьку
16:27
У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів
16:22
«ДНР»: У Горлівці загинула жінка
15:15
В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція
Всі новини
18:00
ЗМІ: У «Росенергоатомі» не розглядають відхід російських військ із території ЗАЕС
16:58
Телеканал «Дождь» у Латвії оштрафували за карту з Кримом у складі Росії та слова «наша армія»
16:51
Понад 19 млн гривень направили на виплати пасажирам евакуаційних поїздів
16:38
Військові Держприкордонслужби вдарили по скупченню окупантів у Донецькій області
16:36
МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року
16:27
ОП заявляє, що в Україні облаштовано понад 5 тисяч «Пунктів незламності»
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
16:05
ЗМІ дізналися про те, що Росія може піти із ЗАЕС в обмін на транзит нафти та газу
15:53
У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»
15:35
143 обʼєкти медичної інфраструктури України зруйновано повністю
15:24
РНБО ввела санкції проти голови Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП
15:21
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Мелітополя — Федоров
15:13
На Донеччині рятувальники гасили пожежі через обстріли та вивозили поранених
14:41
«ДНР» повідомила, коли у магазинах перестануть приймати гривню
14:32
У Дніпрі пролунав вибух, у низці областей — повітряна тривога
Всі новини
ВІДЕО
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
02 грудня, 16:09
У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені
02 грудня, 10:40
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
02 грудня, 08:37

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама