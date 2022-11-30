Готовит и накапливает ракеты — ГУР о следующем ударе РФ

Россия приостановила массовые ракетные удары по Украине, так как сейчас она сосредоточена на накапливании ракет, изучении будущих целей обстрела и проведении дополнительной разведки. Об этом рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.



Скибицкий уточнил, что «‎пауза», которую выдерживает ‎РФ, обусловлена тем, что сейчас страна-агрессор выполняет дополнительную разведку объектов, по которым ранее наносились ракетные удары, а также изучает цели, по которым будет нанесен удар. Кроме того, в данный момент российские военные подготавливают ракеты — это требует времени, поскольку запас ракет у РФ уменьшается.



«‎Учитывая то, что запас у Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые были произведены еще во времена Советского Союза, нужно их обслуживание перед использованием»‎, — подытожил Скибицкий.



По его словам, известно, что РФ применили устаревшие ракеты Х-22, большой процент которых не достигал цели — ракеты подрывались в воздухе.

Скибицкий добавил, что российские войска используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, поскольку «‎30 процентов — порог, который всегда должен оставаться»‎.

Представитель ГУР отметил, что в течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм с территории Беларуси. При этом данных о вывозе ракет из Беларуси типа «‎Точка-У»‎ нет.

Массированный ракетный обстрел Украины 16 ноября обошелся РФ примерно в 700–900 миллионов долларов.



15 ноября в своем видеообращении президент Владимир Зеленский, комментируя очередной ракетный обстрел Украины армией РФ, сообщил, что еще может быть 20 таких ударов и призвал украинцев беречь себя и быть в укрытиях некоторое время.