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Путин заявил Шольцу, что удары по Украине стали ответом на удар по Крымском мосту

02 декабря 2022, 14:28

Путин заявил Шольцу, что удары по Украине стали ответом на удар по Крымском мосту

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор. Об этом сообщили в Берлине и Москве в пятницу, 2 декабря.

Стороны говорили об обстрелах гражданской инфраструктуры, поддержку Украины странами Запада, взрывы на «Северных потоках» и сделку об экспорте украинского зерна через порты в Черном море.

Отмечается, что канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину.

«Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Путин заявил канцлеру ФРГ, что ракетные удары по определенным целям на территории Украины являются «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

Кроме того, Путин назвал «деструктивной» линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, «все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

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