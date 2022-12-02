Путін заявив Шольцу, що удари по Україні стали відповіддю на удар по Кримському мосту

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Росії Володимир Путін провели першу з середини вересня телефонну розмову. Про це повідомили у Берліні та Москві у п'ятницю, 2 грудня.



Сторони говорили про обстріл громадянської інфраструктури, підтримку України країнами Заходу, вибухи на «Північних потоках» та угоду про експорт українського зерна через порти у Чорному морі.



Зазначається, що канцлер під час розмови засудив російські удари по цивільній інфраструктурі України та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну.



«Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, включаючи виведення російських військ», - йдеться у повідомленні прес-служби.



Як повідомляє прес-служба Кремля, президент Путін заявив канцлеру ФРН, що ракетні удари по певних цілях на території України є «вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики».



Крім того, Путін назвав «деструктивною» лінію західних держав, які надають Києву допомогу озброєннями та здійснюють підготовку українських військових. На думку Москви, «все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що Київ геть-чисто відкидає ідею будь-яких переговорів».