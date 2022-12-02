В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»

В оккупированном Донецке намерены «судить» около 70 пленных военнослужащих ВСУ и батальона «Азов». Об этом сообщает российский «ТАСС».



Утверждается, что «органы следствия» завершили «расследование», и «дела» передали в «суды» Донецка.



«Среди обвиняемых — военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также "Азова". По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», — говорится в сообщении.

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