У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»

В окупованому Донецьку мають намір «судити» близько 70 полонених військовослужбовців ЗСУ та батальйону «Азов». Про це повідомляє російський «ТАСС».



Стверджується, що «органи слідства» завершили «розслідування», й «справи» передали у «суди» Донецька.



«Серед обвинувачених — військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти та інших з'єднань ЗСУ, а також "Азова". За наявними даними, поки що їх планують судити на території Донецька», — йдеться у повідомленні.

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