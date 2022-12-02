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Телеканал «Дождь» в Латвии оштрафовали за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия»

02 декабря 2022, 16:58

Телеканал «Дождь» в Латвии оштрафовали за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия»

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии оштрафовал телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии. Об этом в своем Twitter сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

По его словам, это уже второе за последние месяцы существенное нарушение со стороны «Дождя». Он отметил, что за три таких нарушения NEPLP может аннулировать разрешение на вещание.

Кроме этого, в отношении телеканала возбуждено дело об административном правонарушении за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии, сообщил Аболиньш.

Сегодня стало известно, что телеканал прекратил сотрудничество с журналистом.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что телеканал «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии».

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала «Дождь» начался.

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