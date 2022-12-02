Телеканал «Дождь» у Латвії оштрафували за карту з Кримом у складі Росії та слова «наша армія»

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Про це у своєму Twitter повідомив голова ради Іварс Аболіньш.



За його словами, це вже друге за останні місяці суттєве порушення з боку каналу. Він зазначив, що за три такі порушення NEPLP може скасувати дозвіл на мовлення.



Крім цього, стосовно телеканалу порушено справу про адміністративне правопорушення за сюжет, у якому йдеться про можливу підтримку російської армії, повідомив Аболіньш.



Сьогодні стало відомо, що телеканал припинив співпрацю із журналістом.



Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявив , що телеканал «не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії».



У свою чергу міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив , що процес відкликання дозволу на перебування в країні співробітників телеканалу «Дождь» розпочався.