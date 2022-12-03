«Почему соседям привезли, а мне — нет»: Мэр Славянска рассказал, кому дают дрова

В Славянске выдают бесплатное твердое топливо. Однако это — на случай блэкаута, а не для отопления на всю зиму. Об этом заявил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«"Почему соседям привезли дрова, а мне — нет?". Такой вопрос является одним из самых популярных на горячей линии. Почему так происходит? На сумму, выделенную на закупку твердого топлива из государственного и местного бюджетов можно обеспечить брикетами 1,5 тысячи домов, дровами — три тысячи. То есть всего твердого топлива хватит на 4,5 тысячи домохозяйств», — пояснил Лях.



По его словам, при этом на сегодняшний день подано почти шесть тысяч заявлений. Поэтому, подчеркнул Лях, дрова и брикеты в первую очередь представляются социально незащищенным категориям жителей громады:

людям старше 80 лет;

пенсионерам с инвалидностью;

инвалидам I группы;

льготникам, которые в мирное время получали субсидию на твердое топливо.

«Уже потом речь пойдет о пенсионерах по возрасту и другим. Добавлю, что с понедельника заявки принимаем только от жителей, относящихся к вышеупомянутым категориям. Подать заявку на дрова теперь можно по адресу: улица Батюка, 40. Там сейчас находятся УТСЗН, ЦПАУ. Еще раз подчеркиваю, твердое топливо мы выдаем не для того, чтобы протопить им вместо газа и спрашивать, "где вторая порция". Это НЗ на случай блэкаута. Всех, кому холодно уже сейчас, приглашаю в "Пункты несокрушимости" ("Пункти незламності")», — отметил мэр.