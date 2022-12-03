Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Чому сусідам привезли, а мені — ні»: Мер Слов'янська розповів, кому дають дрова

03 грудня 2022, 11:02

«Чому сусідам привезли, а мені — ні»: Мер Слов'янська розповів, кому дають дрова

У Слов'янську видають безплатне тверде паливо. Однак це — на випадок блекауту, а не для опалення на всю зиму. Про це заявив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«"Чому сусідам привезли дрова, а мені — ні?". Таке питання є одним із найпопулярніших на гарячій лінії. Чому так відбувається? На суму, виділену на закупівлю твердого палива з державного та місцевого бюджетів, можна забезпечити брикетами 1,5 тисячі будинків, дровами — три тисячі. Тобто, всього твердого палива вистачить на 4,5 тисячі домогосподарств», — пояснив Лях.

За його словами, при цьому на сьогодні подано майже шість тисяч заяв. Тому, наголосив Лях, дрова та брикети насамперед видаються соціально незахищеним категоріям мешканців громади:

  • людям старше 80 років;
  • пенсіонерам з інвалідністю;
  • інвалідам І групи;
  • пільговикам, які у мирний час отримували субсидію на тверде паливо.

«Вже потім йтиметься про пенсіонерів за віком та інших. Додам, що з понеділка заявки приймаємо лише від мешканців, які належать до вищезгаданих категорій. Подати заявку на дрова тепер можна за адресою: вулиця Батюка, 40. Там зараз знаходяться УПСЗН, ЦНАП. Ще раз наголошую, тверде паливо ми видаємо не для того, щоб протопити їм замість газу та питати, "де друга порція". Це НЗ на випадок блекауту. Усіх, кому холодно вже зараз, запрошую до "Пунктів незламності"», — зазначив мер.

Читайте також:

В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні

Ще за темою

Інше
Війна Опалювальний сезон опалення Енергетика паливо Дрова
Місця
Слов'янськ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:55
«ЛНР»: Через обстріл поранено двох людей
11:33
У Донецьку під обстрілом Куйбишевський район, почалися пожежі
10:26
Вибухи у Сніжному: Пошкоджено автобуси та будівлі поблизу
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
19:15
Як Росія готує Крим до настання ВСУ ►
18:21
У Шахтарську після обстрілу — сильна пожежа на нафтобазі
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
15:53
У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»
15:21
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Мелітополя — Федоров
14:41
«ДНР» повідомила, коли у магазинах перестануть приймати гривню
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені
Всі новини
14:21
Загрози ще немає: Наєв розповів про накопичення військ у Білорусі
13:41
Окупанти обстріляли Херсон
13:13
Як сьогодні виглядають зруйновані житлові квартали у Бахмуті
12:55
«ЛНР»: Через обстріл поранено двох людей
12:15
17 ударів по Донецькій області: Окупанти обстріляли Костянтинівку, Краматорськ, Бахмут
11:33
У Донецьку під обстрілом Куйбишевський район, почалися пожежі
11:02
«Чому сусідам привезли, а мені — ні»: Мер Слов'янська розповів, кому дають дрова
10:26
Вибухи у Сніжному: Пошкоджено автобуси та будівлі поблизу
10:07
Поранені та руйнування: Кириленко розповів про наслідки обстрілів на Донеччині
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
09:21
Окупанти вночі били по Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки
08:37
Вночі у Запорізькому районі вибухнули дві ракети
08:20
На Донеччині через обстріли одна людина загинула, четверо — поранені
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
22:42
Головний цвинтар Маріуполя продовжує стрімко зростати
Всі новини
ВІДЕО
Як сьогодні виглядають зруйновані житлові квартали у Бахмуті
03 грудня, 13:13
Вибухи у Сніжному: Пошкоджено автобуси та будівлі поблизу
03 грудня, 10:26
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
02 грудня, 16:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама