«Чому сусідам привезли, а мені — ні»: Мер Слов'янська розповів, кому дають дрова

У Слов'янську видають безплатне тверде паливо. Однак це — на випадок блекауту, а не для опалення на всю зиму. Про це заявив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



«"Чому сусідам привезли дрова, а мені — ні?". Таке питання є одним із найпопулярніших на гарячій лінії. Чому так відбувається? На суму, виділену на закупівлю твердого палива з державного та місцевого бюджетів, можна забезпечити брикетами 1,5 тисячі будинків, дровами — три тисячі. Тобто, всього твердого палива вистачить на 4,5 тисячі домогосподарств», — пояснив Лях.



За його словами, при цьому на сьогодні подано майже шість тисяч заяв. Тому, наголосив Лях, дрова та брикети насамперед видаються соціально незахищеним категоріям мешканців громади:

людям старше 80 років;

пенсіонерам з інвалідністю;

інвалідам І групи;

пільговикам, які у мирний час отримували субсидію на тверде паливо.

«Вже потім йтиметься про пенсіонерів за віком та інших. Додам, що з понеділка заявки приймаємо лише від мешканців, які належать до вищезгаданих категорій. Подати заявку на дрова тепер можна за адресою: вулиця Батюка, 40. Там зараз знаходяться УПСЗН, ЦНАП. Ще раз наголошую, тверде паливо ми видаємо не для того, щоб протопити їм замість газу та питати, "де друга порція". Це НЗ на випадок блекауту. Усіх, кому холодно вже зараз, запрошую до "Пунктів незламності"», — зазначив мер.