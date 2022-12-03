Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Кремль закапывает тысячи российских военных под Бахмутом — Подоляк

03 декабря 2022, 17:41

Кремль закапывает тысячи российских военных под Бахмутом — Подоляк

Под Бахмутом Донецкой области гибнут тысячи российских военных. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начните готовиться к Ялте — Ялтинскому трибуналу», — подчеркнул Подоляк.

Читайте также:

Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Бахмут

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:07
Оккупанты построили в Мариуполе крупную военную базу. Опубликован спутниковый снимок
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
09:45
«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых
23:42
Главные события в оккупации 2 декабря
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
15:53
В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»
15:21
ВСУ ударили по позициям оккупантов вблизи Мелитополя — Федоров
14:41
«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну
12:37
В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко
12:24
Оккупанты объявили «эвакуацию» маломобильных жителей из Каховки 
11:35
«ЛНР»: В Белокуракинском районе горела школа, эвакуировали 51 человека
все новости
18:07
Оккупанты построили в Мариуполе крупную военную базу. Опубликован спутниковый снимок
17:41
Кремль закапывает тысячи российских военных под Бахмутом — Подоляк
17:12
Под Изюмом авто наехало на мину, погибли двое мужчин
15:52
Вынес с огорода 12 мин: Во Львове установили протез жителю Авдеевки, потерявшему ногу
15:23
Краматорск под мощным обстрелом, много дыма от пожаров
15:03
В Украине начались проверки переселенцев, до 30% их не проходят
14:21
Угрозы еще нет: Наев рассказал о накоплении войск в Беларуси
13:41
Оккупанты обстреляли Херсон
13:13
Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
12:15
17 ударов по Донецкой области: Оккупанты обстреляли Константиновку, Краматорск, Бахмут
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
11:02
«Почему соседям привезли, а мне — нет»: Мэр Славянска рассказал, кому дают дрова
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
10:07
Раненые и разрушения: Кириленко рассказал о последствиях обстрелов на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Краматорск под мощным обстрелом, много дыма от пожаров
03 декабря, 15:23
Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте
03 декабря, 13:13
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
03 декабря, 10:26

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама