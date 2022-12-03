Кремль закапывает тысячи российских военных под Бахмутом — Подоляк

Под Бахмутом Донецкой области гибнут тысячи российских военных. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начните готовиться к Ялте — Ялтинскому трибуналу», — подчеркнул Подоляк.

Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

Читайте также: Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте

Смотрите также:



