Кремль закопує тисячі російських військових під Бахмутом — Подоляк

Під Бахмутом на Донеччині гинуть тисячі російських військових. Про це розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.



«Під містом, яке не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Все, щоб довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Почніть готуватися до Ялти — Ялтинського трибуналу», — наголосив Подоляк.

Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмута. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

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