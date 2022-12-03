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Кремль закопує тисячі російських військових під Бахмутом — Подоляк

03 грудня 2022, 17:41

Кремль закопує тисячі російських військових під Бахмутом — Подоляк

Під Бахмутом на Донеччині гинуть тисячі російських військових. Про це розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Під містом, яке не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Все, щоб довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Почніть готуватися до Ялти — Ялтинського трибуналу», — наголосив Подоляк.

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