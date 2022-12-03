Главные события в оккупации 3 декабря

Общество



В оккупированном Мариуполе неподалеку от центра россияне построили военный госпиталь. Спутниковый снимок опубликовала компания Maxar. Отмечается, что U-образный комплекс расположен в северной части центра города. На его крыше имеется логотип российской армии в виде звезды и надпись: «Армия России — жителям Мариуполя».



Украинские документы на землю в Крыму обнуляют с 1 января 2023 года. Это касается пользователей земельных участков в Севастополе. То же самое требовали и от жителей Ялты – до 1 декабря 2022 года перерегистрировать права на землю по оккупационному законодательству.



Боевые действия

На подконтрольной «ЛНР» территории Луганской области на взрывном устройстве подорвались трое мужчин.



В группировке «ЛНР» заявили, что в Новочервоном Троицкого района Луганской области в результате обстрела ранены два человека.

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