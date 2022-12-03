Головні події в окупації 3 грудня

Суспільство



В окупованому Маріуполі неподалік центру росіяни збудували військовий госпіталь. Супутниковий знімок опублікувала компанія Maxar. Наголошується, що U-подібний комплекс розташований у північній частині центру міста. На його даху є логотип російської армії у вигляді зірки та напис: «Армія Росії – мешканцям Маріуполя».



Українські документи на землю у Криму обнулять із 1 січня 2023 року. Це стосується користувачів земельних ділянок у Севастополі. Те саме вимагали і від мешканців Ялти – до 1 грудня 2022 року перереєструвати права на землю за окупаційним законодавством.



Бойові дії

На підконтрольній «ЛНР» території Луганської області на вибуховому пристрої підірвалися троє чоловіків.



В угрупованні «ЛНР» заявили, що у Новочервоному Троїцького району Луганської області внаслідок обстрілу поранено двох людей.

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