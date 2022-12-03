Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ

В оккупированном Мариуполе неподалеку от центра построено большое здание. Спутниковый снимок опубликовала компания Maxar.



Отмечается, что новый U-образный комплекс расположен в северной части центра города. На его крыше имеется логотип российской армии в виде звезды и надпись: «Армия России — жителям Мариуполя».



В здании, скорее всего, сейчас размещается военный госпиталь. В частности, Военно-строительный комплекс Минобороны России в начале августа анонсировал строительство госпиталя по улице Бахмутской, на месте больницы скорой помощи. А в конце сентября, как заявили в группировке «ДНР», работы были окончены и был открыт многофункциональный медцентр.