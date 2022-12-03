Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ

03 декабря 2022, 18:07

Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ

В оккупированном Мариуполе неподалеку от центра построено большое здание. Спутниковый снимок опубликовала компания Maxar.

Отмечается, что новый U-образный комплекс расположен в северной части центра города. На его крыше имеется логотип российской армии в виде звезды и надпись: «Армия России — жителям Мариуполя». 


В здании, скорее всего, сейчас размещается военный госпиталь. В частности, Военно-строительный комплекс Минобороны России в начале августа анонсировал строительство госпиталя по улице Бахмутской, на месте больницы скорой помощи. А в конце сентября, как заявили в группировке «ДНР», работы были окончены и был открыт многофункциональный медцентр. 

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
18:59
Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну
18:07
Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
09:45
«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых
23:42
Главные события в оккупации 2 декабря
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
15:53
В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»
15:21
ВСУ ударили по позициям оккупантов вблизи Мелитополя — Федоров
14:41
«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну
все новости
21:04
Зеленский: Бахмут, Соледар — наиболее горячо и болезненно
20:26
Плацдарм для деоккупации Херсонщины: На левом берегу Днепра подняли украинский флаг
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:39
Как выплачивают пенсии после деоккупации, рассказали в Минсоцполитики
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
18:59
Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну
18:07
Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ
17:41
Кремль закапывает тысячи российских военных под Бахмутом — Подоляк
17:12
Под Изюмом авто наехало на мину, погибли двое мужчин
15:52
Вынес с огорода 12 мин: Во Львове установили протез жителю Авдеевки, потерявшему ногу
15:23
Краматорск под мощным обстрелом, много дыма от пожаров
15:03
В Украине начались проверки переселенцев, до 30% их не проходят
14:21
Угрозы еще нет: Наев рассказал о накоплении войск в Беларуси
13:41
Оккупанты обстреляли Херсон
13:13
Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте
все новости
ВИДЕО
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
03 декабря, 19:15
Краматорск под мощным обстрелом, много дыма от пожаров
03 декабря, 15:23
Как сегодня выглядят разрушенные жилые кварталы в Бахмуте
03 декабря, 13:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама