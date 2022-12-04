Темпы наступательных операций возрастут на востоке Украины — ISW

Условия на востоке Украины с наступлением зимы становятся благоприятными для более высоких темпов наступательных операций. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).



Аналитики полагают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, которые будут способствовать более высоким темпам боевых действий.



В отчете института приводятся слова одного российского военного блогера, который заявил 3 декабря, что земля на линии Кременная-Сватово замерзла и что украинские силы, вероятно, повысят темпы контрнаступательных операций в этом районе.



Об этом также говорил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он заявил, что погода наконец меняется на линии Кременная-Сватово. Чиновник ожидает, что украинские силы вскоре смогут развить свои контрнаступательные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.