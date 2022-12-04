Темпи наступальних операцій зростуть на сході України — ISW

Умови на сході України з настанням зими стануть сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).



Аналітики вважають, що через похолодання та замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть вищим темпам бойових дій.



У звіті інституту наводяться слова одного російського військового блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступних операцій у цьому районі.



Про це також говорив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Чиновник очікує, що українські сили незабаром зможуть розвинути свої контрнаступальні операції, оскільки бруд у цьому районі повністю замерз.