Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Темпи наступальних операцій зростуть на сході України — ISW

04 грудня 2022, 11:23

Темпи наступальних операцій зростуть на сході України — ISW

Умови на сході України з настанням зими стануть сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що через похолодання та замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть вищим темпам бойових дій.

У звіті інституту наводяться слова одного російського військового блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступних операцій у цьому районі.

Про це також говорив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Чиновник очікує, що українські сили незабаром зможуть розвинути свої контрнаступальні операції, оскільки бруд у цьому районі повністю замерз.

Ще за темою

Місця
Донбас
Події
Війна Наступ Зима

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:33
Українські документи на землю у Криму «обнулюють». Як не втратити ділянку у 2023 році ►
23:10
Головні події в окупації 3 грудня
20:07
«ЛНР»: Поблизу Первомайська у лісосмузі підірвалися троє чоловіків
19:15
ЗСУ отримали трофейну техніку РФ майже на два мільярди доларів ►
18:59
Окупанти відправили 4,5 тисяч жителів Запорізької області на війну
18:07
Опублікований супутниковий знімок шпиталю в Маріуполі, його будували військові РФ
12:55
«ЛНР»: Через обстріл поранено двох людей
11:33
У Донецьку під обстрілом Куйбишевський район, почалися пожежі
10:26
Вибухи у Сніжному: Пошкоджено автобуси та будівлі поблизу
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
19:15
Як Росія готує Крим до настання ВСУ ►
18:21
У Шахтарську після обстрілу — сильна пожежа на нафтобазі
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
15:53
У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»
Всі новини
12:12
Окупанти у Макіївці роздають повістки у черзі за водою — ЦНС
11:35
П'ятеро грузинських добровольців загинули у боях під Бахмутом
11:23
Темпи наступальних операцій зростуть на сході України — ISW
10:01
«ДНР» заявила про обстріли: четверо поранених
09:41
Окупанти на Луганщині заднім числом запровадили тарифи на комунальні послуги
09:25
Окупанти на Луганщині виводять із обігу гривню
09:07
Житель Донецької області загинув під російським обстрілом
08:49
Окупанти займаються мародерством та грабежами — Генштаб
08:18
ЗСУ відбили атаки біля 17 населених пунктів - Генштаб
23:33
Українські документи на землю у Криму «обнулюють». Як не втратити ділянку у 2023 році ►
23:10
Головні події в окупації 3 грудня
22:59
Фінансова підтримка для переселенців: Хто може отримати
22:11
Прикордонники збили російський винищувач СУ-34 у Бахмута
21:51
Херсон потрапив під потужний обстріл, почалася пожежа
21:04
Зеленський: Бахмут, Соледар — найбільш гаряче та болісно
Всі новини
ВІДЕО
Українські документи на землю у Криму «обнулюють». Як не втратити ділянку у 2023 році ►
03 грудня, 23:33
ЗСУ отримали трофейну техніку РФ майже на два мільярди доларів ►
03 грудня, 19:15
Краматорськ під потужним обстрілом, багато диму від пожеж
03 грудня, 15:23

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама