Боксер из Луганщины завоевал титул чемпиона Европы

Украинский боксер Денис Беринчик завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU в легком весе 3 декабря в Лондоне на арене Тоттенхэма Хотспура. Он одержал уверенную победу единогласным решением судей над представителем Франции Иваном Менди в андеракарде главного боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.



Денис Беринчик до боя уже владел титулом WBO International.



Беринчик после победы обратился к своим болельщикам, записав видео.



«Друзья, добрый вечер! Мы из Украины. Спасибо за поддержку и поздравление. Прямо сейчас two belts (два пояса) едут в Украину», — сказал Беринчик.



Денис Беринчик начал заниматься боксом в Сорокино (ранее - Краснодон) — городе, который с 2014 года оккупирован. Он в субботу вышел в ринг в военной форме с шевроном спецподразделения ГУР МО Украины «Кракен».



«Денис Беринчик чтит родную страну», — отметила Промоутерская компания Top Rank в своем Twitter аккаунте.

https://twitter.com/i/status/1599122433889357825 Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)