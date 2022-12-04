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Боксер із Луганщини завоював титул чемпіона Європи

04 грудня 2022, 13:09

Боксер із Луганщини завоював титул чемпіона Європи

Український боксер Денис Берінчик завоював пояс чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі 3 грудня у Лондоні на арені Тоттенхема Хотспура. Він здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів над представником Франції Іваном Менді в андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.

Денис Берінчик до бою вже мав титул WBO International.

Берінчик після перемоги звернувся до своїх уболівальників, записавши відео.

«Друзі, добрий вечір! Ми з України. Дякую за підтримку та привітання. Прямо зараз two belts (два пояси) їдуть в Україну», - сказав Берінчик.

Денис Беринчик почав займатися боксом у Сорокіному (раніше – Краснодон) — місті, яке з 2014 року окуповане. Він у суботу вийшов у ринг у військовій формі із шевроном спецпідрозділу ГУР МО України «Кракен».

«Деніс Берінчик вшановує рідну країну», — зазначила Промоутерська компанія Top Rank у своєму Twitter акаунті.

 
 
 
https://twitter.com/i/status/1599122433889357825
 
 
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