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Оккупанты меняют тактику наступления в районе Бахмута

04 декабря 2022, 15:35

Оккупанты меняют тактику наступления в районе Бахмута

Российские оккупационные войска начали менять тактику боевых действий, пытаясь захватить Бахмут. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватыйо в эфире телемарафона.

По его словам, российские наемники пытаются проникнуть в украинские позиции малыми группами.

«Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК «Вагнера» создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточенно, чтобы максимально быстро доходить до наших позиций и пытаться проникнуть в окопы», объяснил он.

Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать и предусматривать действия противника.

«Мы отслеживаем эти изменения, у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя», добавил спикер Восточной группировки войск.

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