Оккупанты меняют тактику наступления в районе Бахмута

Российские оккупационные войска начали менять тактику боевых действий, пытаясь захватить Бахмут. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватыйо в эфире телемарафона.



По его словам, российские наемники пытаются проникнуть в украинские позиции малыми группами.



«Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК «Вагнера» создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточенно, чтобы максимально быстро доходить до наших позиций и пытаться проникнуть в окопы», — объяснил он.



Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать и предусматривать действия противника.



«Мы отслеживаем эти изменения, у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя», — добавил спикер Восточной группировки войск.