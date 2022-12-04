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Окупанти змінюють тактику наступу в районі Бахмута

04 грудня 2022, 15:35

Окупанти змінюють тактику наступу в районі Бахмута

Російські окупаційні війська почали змінювати тактику бойових дій, намагаючись захопити Бахмут. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

 За його словами, російські найманці намагаються проникнути в українські позиції малими групами.

«Мужність, зосередженість та мотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку зауважуємо, що ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш розосереджено, щоб максимально швидко доходити до наших позицій і намагатися проникнути в окопи», пояснив він.

Черевий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати та передбачати дії противника.

«Ми відстежуємо ці зміни, у нас потужна система спостереження за полем бою завдяки як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою», додав речник Східного угруповання військ.

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