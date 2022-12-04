Окупанти змінюють тактику наступу в районі Бахмута

Російські окупаційні війська почали змінювати тактику бойових дій, намагаючись захопити Бахмут. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.



За його словами, російські найманці намагаються проникнути в українські позиції малими групами.



«Мужність, зосередженість та мотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку зауважуємо, що ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш розосереджено, щоб максимально швидко доходити до наших позицій і намагатися проникнути в окопи», — пояснив він.



Черевий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати та передбачати дії противника.



«Ми відстежуємо ці зміни, у нас потужна система спостереження за полем бою завдяки як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою», — додав речник Східного угруповання військ.