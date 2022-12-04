В Донецкой и еще трех областях возвращают отключения света по графику

С 5 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях возвращают отключения электроэнергии по графику.



Об этом сообщает компания ДТЭК.



При этом там добавили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.



«Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», — подчеркнули в ДТЭК.

После массированного ракетного обстрела Россией энергетических объектов Украины в стране были введены экстренные отключения электричества, которые происходили не по графику. Со временем ситуацию с отключениями света во многих регионах удалось стабилизировать и вернуться к графикам.