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В Донецкой и еще трех областях возвращают отключения света по графику

04 декабря 2022, 20:03

В Донецкой и еще трех областях возвращают отключения света по графику

С 5 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях возвращают отключения электроэнергии по графику.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

При этом там добавили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.

«Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», — подчеркнули в ДТЭК.

После массированного ракетного обстрела Россией энергетических объектов Украины в стране были введены экстренные отключения электричества, которые происходили не по графику. Со временем ситуацию с отключениями света во многих регионах удалось стабилизировать и вернуться к графикам.

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