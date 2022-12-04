У Донецькій та ще трьох областях повертають відключення світла за графіком

З 5 грудня у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях повертають відключення електроенергії за графіком.



Про це повідомляє компанія ДТЕК.



При цьому там додали, що ситуація в енергосистемі України залишається складною.



«Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше», — наголосили в ДТЕК.

Після масованого ракетного обстрілу Росією енергетичних об'єктів України в країні було запроваджено екстрені відключення електрики, які відбувалися не за графіком. Згодом ситуацію з відключеннями світла у багатьох регіонах вдалося стабілізувати та повернутися до графіків.