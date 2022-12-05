«ЛНР»: Алчевск обстреляли, есть жертвы

Последствия обстрела Алчевска. Фото: Соцсети

Подконтрольный российским силам Алчевск Луганской области сегодня утром подвергся обстрелу. Об этом сообщает оккупационная администрация города.



Повреждения получили один из корпусов и общежития «Донбасского государственного технического института». По предварительным данным, три человека погибли, минимум 15 человек ранены.



Обновлено. Число погибших в Алчевске в результате обстрела возросло до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «силовых структур ЛНР».



Утверждается, что обстрел велся ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинская сторона происшествие пока не комментировала.



Ранее представители украинской власти неоднократно говорили, что Силы обороны Украины наносят удары только по военным объектам и местам скопления российских войск.

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