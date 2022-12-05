«ЛНР»: Алчевськ обстріляли, є жертви

Наслідки обстрілу Алчевська. Фото: Соцмережі

Підконтрольний російським силам Алчевськ Луганської області сьогодні вранці зазнав обстрілу. Про це повідомляє окупаційна адміністрація міста.



Пошкодження отримали один із корпусів та гуртожитку «Донбаського державного технічного інституту». За попередніми даними, троє людей загинули, щонайменше 15 людей поранено.



Оновлено. Число загиблих в Алчевську в результаті обстрілу зросло до 10 осіб, повідомляє ТАСС із посиланням на представника «силових структур ЛНР».



Стверджується, що обстріл вівся ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Українська сторона подію в Алчевську поки що не коментувала.



Раніше представники української влади неодноразово говорили, що Сили оборони України завдають ударів лише по військових об'єктах та місцях скупчення російських військ.

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