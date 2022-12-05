Росармия нанесла ракетный удар по Купянску, погибла женщина

Российские войска в ночь на 5 декабря обстреляли ракетами города Купянск Харьковской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По предварительным данным, оккупанты ударили по городу ракетами типа С-300 после 4 часов утра. В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль, повреждены кровли частных домов.



Также оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.



Синегубов призвал жителей Харьковской области быть осмотрительными из-за мин. Он сообщил, что вчера в результате детонации взрывоопасных предметов два человека получили ранения: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое.