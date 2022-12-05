Росармія завдала ракетного удару по Куп'янську, загинула жінка

Російські війська в ніч проти 5 грудня обстріляли ракетами міста Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За попередніми даними, окупанти вдарили містом ракетами типу С-300 після 4 години ранку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль, пошкоджено покрівлі приватних будинків.



Також окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.



Синєгубов закликав мешканців Харківської області бути обачними через міни. Він повідомив, що вчора внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей отримали поранення: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке.