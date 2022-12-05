В России произошли взрывы на двух военных аэродромах. Есть погибшие

Взрыв на аэродроме в Саратовской области. Скриншот

В России ночью произошли взрывы на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях. Об этом пишут российские СМИ.



Так, на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области упал беспилотник. По предварительным данным, пострадали два человека, а также повреждены два самолета.



По данным Telegram-канала ASTRA, инцидент произошел на авиабазе «Энгельс-1».



«В результате повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы», - говорится в сообщении.



Губернатор Саратовской области уверяет, что «поводов для беспокойства нет». По его словам, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами.



Взрыв также произошел на аэродроме под Рязанью. По информации «РИА Новости», взрыв произошел от загорания бензовоза. В следствии погибли три человека, еще шесть пострадали.



Минобороны РФ пока официально не комментировало произошедшее. При этом прокремлевские военкоры и блогеры активно обсуждают в сети «украинский след» во взрывах.