У Росії сталися вибухи на двох військових аеродромах. Є загиблі

Вибух на аеродромі у Саратовській області. Скріншот

У Росії вночі сталися вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях. Про це пишуть російські ЗМІ.



Так, на злітно-посадковій смузі аеродрому в Саратовській області впав безпілотник. За попередніми даними, постраждали двоє людей, а також пошкоджено два літаки.



За даними Telegram-каналу ASTRA, інцидент стався на авіабазі «Енгельс-1».



«Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців отримали поранення, їх госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.



Губернатор Саратовської області запевняє, що «підстав для занепокоєння немає». За його словами, жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Інформація про обставини на військових об'єктах перевіряється силовими структурами.



Вибух також стався на аеродромі під Рязанню. За інформацією«РИА Новости», вибух стався від займання бензовозу. Внаслідок загинули троє людей, ще шість постраждали.



Міноборони РФ поки що офіційно не коментувало подію. При цьому прокремлівські воїнкори та блогери активно обговорюють у мережі «український слід» у вибухах.