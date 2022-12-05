За сутки оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую области: погибли два человека

Российские оккупанты за прошедшие сутки 27 раз открывали огонь по территории Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



По его словам, под обстрелами оказались жилые кварталы Херсона, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура города.



«К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. В результате российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли», - сообщил он.