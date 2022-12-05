За добу окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область: загинуло двоє людей

Російські окупанти минулої доби 27 разів відкривали вогонь по території Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



За його словами, під обстрілами опинилися житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру міста.



«На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Внаслідок російських обстрілів двоє мешканців Херсонщини загинули», - повідомив він.