«Укрзалізниця» сообщает о задержке двух поездов из-за обесточивания сети

Поезда №712 «Киев – Краматорск» на 1 час и №111 «Киев – Изюм» задерживаются на 1 час 33 мин из-за обесточивания контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».



«Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзалізниці" находятся в готовности, посадка и высадка осуществляется через подземные переходы», - отметили в компании.



В УЗ подчеркнули, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.