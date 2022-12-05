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«Укрзалізниця» повідомляє про затримку двох поїздів через знеструмлення мережі

05 грудня 2022, 14:39

«Укрзалізниця» повідомляє про затримку двох поїздів через знеструмлення мережі

Потяги №712 «Київ – Краматорськ» на 1 годину та №111 «Київ – Ізюм» затримуються на 1 годину 33 хв через знеструмлення контактної мережі. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

«Потяги продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка здійснюється через підземні переходи», - зазначили у компанії.

В УЗ наголосили, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинення громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом в тому ж напрямку без зміни квитка.

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