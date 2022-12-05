Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины в связи с российской атакой

В ряде регионов Украины начались проблемы с электроснабжением на фоне российской ракетной атаки.



Обновлено. «Укрэнерго» сообщает о попадании российских ракет в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим происходят аварийные отключения света в стране.



Так, Сумская область осталась полностью без электроснабжения в связи с аварийным отключением, сообщает «Сумыоблэнерго». Там отметили, что отключили свет для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.



Частично была обесточена Одесса, сообщили НД местные жители. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, поэтому водоснабжение отсутствует везде по городу, отмечает водоканал.



Проблеми со светом наблюдаются и в Днепропетровской областы. В частности, Кривой Рог частично обесточен, отключены некоторые котельные и насосные станции, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.



В Житомире и некоторых населенных пунктах области частично пропал свет. Также в областном центре есть перебои с водоснабжением, сообщает «Суспільне». В «Житомироблэнерго» сообщили, что на одной из подстанций сработала система защиты. До завершения воздушной тревоги возобновить электроснабжение нельзя, потомучто персонал подстанции находится в укрытии.



Отметим, что помимо этого в Украине и так проводщились отключения электроэнергии, вызванные предыдущими ракетными атаками.



Кроме того, во время сегодняшней ракетной атаки России на Украину в Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Национальная энергокомпания страны проинформировала о возможных отключениях света.