Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины в связи с российской атакой

05 декабря 2022, 15:19

Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины в связи с российской атакой

В ряде регионов Украины начались проблемы с электроснабжением на фоне российской ракетной атаки.

Обновлено. «Укрэнерго» сообщает о попадании российских ракет в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим происходят аварийные отключения света в стране.

Так, Сумская область осталась полностью без электроснабжения в связи с аварийным отключением, сообщает «Сумыоблэнерго». Там отметили, что отключили свет для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.

Частично была обесточена Одесса, сообщили НД местные жители. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, поэтому водоснабжение отсутствует везде по городу, отмечает водоканал.

Проблеми со светом наблюдаются и в Днепропетровской областы. В частности, Кривой Рог частично обесточен, отключены некоторые котельные и насосные станции, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

В Житомире и некоторых населенных пунктах области частично пропал свет. Также в областном центре есть перебои с водоснабжением, сообщает «Суспільне». В «Житомироблэнерго» сообщили, что на одной из подстанций сработала система защиты. До завершения воздушной тревоги возобновить электроснабжение нельзя, потомучто персонал подстанции находится в укрытии.

Отметим, что помимо этого в Украине и так проводщились отключения электроэнергии, вызванные предыдущими ракетными атаками.

Кроме того, во время сегодняшней ракетной атаки России на Украину в Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Национальная энергокомпания страны проинформировала о возможных отключениях света.

Читайте также:

«Укрзалізниця» сообщает о задержке двух поездов из-за обесточивания сети

Еще по теме

Прочее
Война Энергетика Электроснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:37
СБУ выдвинула подозрение женщине, которая помогала депортировать жителей Мариуполя в РФ
16:34
Обстрелян центр оккупированного Донецка, есть погибшие
12:18
В Мариуполе уничтожено не менее двух систем ПВО армии РФ — Андрющенко
11:25
В центре Донецке произошли пожары из-за обстрела ранним утром
10:50
«ЛНР»: Алчевск обстреляли, есть жертвы
10:01
Оккупанты готовят массовую остановку шахт на востоке Украины
09:47
«ДНР»: В ходе обстрелов получили ранения 12 человек
23:21
Главные события в оккупации 4 декабря
23:18
Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
23:10
Главные события в оккупации 3 декабря
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
все новости
18:37
СБУ выдвинула подозрение женщине, которая помогала депортировать жителей Мариуполя в РФ
17:56
ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света в Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях
17:50
Три области Украины пострадали от российских обстрелов, но энергосистма страны пока держится – Шмыгаль
16:48
Молдова фиксирует проблемы в энергосистеме в связи с ракетными атаками по Украине
16:34
Обстрелян центр оккупированного Донецка, есть погибшие
16:03
В деоккупированном Святогорске заложили аллею волонтеров
16:02
Неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере Молдовы у границы с Украиной
15:19
Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины в связи с российской атакой
14:39
«Укрзалізниця» сообщает о задержке двух поездов из-за обесточивания сети
14:39
В Запорожской области войска РФ ударили по жилым домам, есть убитые и раненые
14:24
Армия РФ изменила тактику ведения боевых действий на Востоке Украины — ВСУ
14:03
В России заявили о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
13:34
Россия запустила ракеты по Украине
13:26
В России заявили, что готовят ответ на введение потолка цен на нефть
13:25
В МИД Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне
все новости
ВИДЕО
В России произошли взрывы на двух военных аэродромах. Есть погибшие
05 декабря, 11:15
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
04 декабря, 16:24
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
03 декабря, 23:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама